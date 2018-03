Cresce 8% transporte de passageiros em trens e metrôs

Por dia, a média de passageiros transportados no modal foi de 9 milhões no ano passado. Isso representou um aumento de 3,8% em relação a 2011, nesse critério. Por outro lado, o crescimento da malha ferroviária de passageiros não acompanhou esse ritmo, apresentando uma expansão de apenas 3,2% em 2012. O documento da ANPTrilhos destaca que nenhum novo sistema de transporte de passageiros sobre trilhos foi implantado no Brasil desde 2010. A rede total do País no modal urbano de passageiros tem 1.028 quilômetros de extensão.

"A infraestrutura não tem acompanhado o crescimento da demanda. Mesmo com o crescimento do número de passageiros nos últimos anos, o resultado ainda é muito baixo. Apenas Xangai (na China) chega a transportar 7 milhões de pessoas por dia no sistema de trens e nós estamos com 9 milhões", afirmou o presidente da entidade, Joubert Flores, que lembrou que existem apenas 15 sistemas urbanos de transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil.

O consumo das operadoras de transporte público sobre trilhos em 2012 foi de 1,8 gigawatt/hora (GWH), equivalente a cerca de 0,5% do consumo total do País. "Nosso maior pleito é que retorne o benefício sobre a eletricidade utilizada para o transporte de passageiros. No passado, havia um desconto de 75% sobre o uso dessa energia. Seria uma oportunidade de aumentarmos o uso desse transporte sustentável e não poluente", completou Flores.