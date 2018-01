Cresce a demanda global por brinquedos inteligentes A eletrônica embarcada em brinquedos e outras ferramentas educativas está promovendo um novo ciclo de crescimento para os fabricantes de componentes e semicondutores, segundo revelou um estudo da consultoria In-Stat. De acordo com a empresa, o mercado mundial de dispositivos educativos inteligentes movimentou US$ 1,7 bilhão em todo o mundo no ano passado, e este valor deve chegar a US$ 5,5 bilhões até 2010. Parte desse crescimento se deve ao barateamento e à escala de produção de componentes mais simples, como chips potentes que ficaram mais acessíveis para uma gama variada de aplicações. Outro vetor de crescimento é a crescente demanda de mercado por brinquedos interativos e que tenham finalidades positivas como o ensino de valores ecológicos ou no auxílio à educação básica de crianças. "A explosão no mercado de ´edutainment´ (junção de education com entertainment) brinquedos inteligentes está acompanhando a curva da lei de Moore, dando um enorme poder de processamento aos fornecedores de dispotivos educacionais", diz Stephanie Ethier, analista da In-Stat responsável pelo estudo. O levantamento também concluiu que os pais estão interessados em produtos que podem passar por upgrades ao longo de sua vida útil, permitindo ao dispositivo fazer parte de várias fases do desenvolvimento de uma criança.