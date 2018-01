Cresce a venda de multifuncionais na América Latina De acordo com a empresa de pesquisas Gartner, 11,1 milhões de unidades de impressoras, copiadoras e multifuncionais (MFP) foram vendidas na América Latina em 2006, 31% das quais no mercado brasileiro, apresentando um aumento de 22,2% em relação ao resultados no ano anterior. O mercado também registrou aumento na venda de impressoras jato de tinta, que cresceram 20% em 2006, acompanhando a curva de venda de novos PCs. Foi a primeira vez em que a venda de multifuncionais passou a venda de impressoras dedicadas. Dentro do segmento de multifuncionais, só o mercado de aparelhos usando laser o crescimento foi de 38%. Impressoras a laser dedicadas, por sua vez, cresceram 37%. A HP é a líder neste mercado de impressoras, copiadoras e multifuncionais, com 53,8% de participação (crescimento de 46,4%), seguida de Epson (15,4%), Lexmark(14%) e Canon (9,4%).