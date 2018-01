Cresce a venda de música digital nos EUA A venda de álbuns físicos nos EUA caiu 4,2% nos EUA, durante o primeiro semestre de 2006, na comparação com igual período no ano passado. O dado faz parte de um estudo da consultoria Nielsen, que, em contrapartida, indica que a venda de música digital está crescendo naquele país. A migração da venda de música para além de seu suporte físico em discos óticos, alega a empresa, compensaria as perdas da indústria fonográfica com a queda na venda de CDs. O levantamento aponta que a venda de álbuns completos em versão digital (o pacote completo de músicas de um CD, mas vendidas digitalmente) cresceu 126% na primeira metade do ano, enquanto a venda de músicas individuais cresceu 77%. A indústria contabilizaria 270 milhões de álbuns físicos vendidos no país, contra 14,7 milhões de álbuns vendidos pela internet (no 1º semestre de 2005, foram apenas 6,4 milhões). Trilhas individuais totalizam 281 milhões de downloads no período, contra 158 milhões de músicas compradas online nos seis primeiros meses de 2005.