Cresce cerco a Steve Jobs, da Apple, por escândalo de ações A Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana), deve acusar nesta semana a ex-advogada da Apple no escândalo que está sendo chamado de backdating, sobre a manipulação no valor das ações da fabricante de computadores e iPods, a Apple. Nesta semana, o CEO e fundador da empresa, Steve Jobs, foi acusado pelo ex-diretor financeiro da empresa, Fred Anderson, de saber que ele e outros executivos prejudicariam as finanças da empresa quando exerceram opções de ações retroativas em 2001 (prática ilegal nos EUA). A SEC deve pedir que Nancy Heinen, que se demitiu da Apple no ano passado, explique o funcionamento do esquema que teria lesado investidores ao alterar as datas em que os executivos da empresa poderiam exercer suas opções de ações, numa tentativa de inflacionar seu valor. Para entender o caso, é preciso lembrar que em companhias com ações no mercado norte-americano, executivos em altos cargos podem, em determinados momentos, ter o benefício de comprar ações da companhia por um preço muito inferior ao praticado no mercado, podendo ter um lucro estrondoso mais tarde, ao vendê-las. Documentos que vieram à tona durante a investigação indicam que Nancy Heinen e Fred Anderson sabiam destas operações, e também tinha conhecimento de que reuniões e documentos foram forjados para embasar estas alterações. As primeiras investigações do escândalo do backdating remontam a maio do ano passado, quando a executiva deixou a Apple. Até então, um relatório gerado por uma auditoria interna levava a crer que o CEO, Steve Jobs, não tinha conhecimento dos problemas envolvidos com as alterações das datas, o que o ex-diretor Anderson derrubou com suas declarações. A Apple não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Segundo a agência Reuters, a SEC disse que a cooperação da Apple com a investigação têm sido "extraordinária", dado o fornecimento de documentos e informações, além da auditoria interna feita pela companhia.