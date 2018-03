Cresce distribuição de remédios do Farmácia Dose Certa A distribuição de remédios pelo programa do governo estadual de São Paulo Farmácia Dose Certa teve crescimento de 43% em 2008 em relação aos dados de 2007. No ano passado, mais de 30 milhões de unidades de remédio foram fornecidas à população, de acordo com levantamento da Fundação do Remédio Popular (FURP). Em 2007, foram distribuídas 21 milhões de unidades.