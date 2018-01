Cresce mercado brasileiro de servidores O Brasil apresentou um bom desempenho na área de servidores, de acordo com a consultoria IDC Brasil. Uma pesquisa revela que o País fechou o ano passado com uma receita 25% maior que a obtida em 2004, considerando valores em dólares. O tamanho total deste mercado atingiu um resultado que não era observado desde 2001. O crescimento também foi bem superior ao índice mundial, que foi de 4,2% em receita. Em termos de unidades, o mercado local também apresentou crescimento ante ao ano anterior, fechando 2005 16% superior. Os resultados refletem o reaquecimento da economia e a retomada dos investimentos em tecnologia, represados desde anos anteriores por conta das incertezas com a economia e pela taxa de câmbio, que desestimulava aplicar recursos na compra de novos equipamentos. ?O reaquecimento econômico permitiu às empresas brasileiras investirem na atualização de seus sistemas, tanto hardware como softwares. Outro aspecto é que, além do crescimento do mercado de servidores Intel e AMD, alguns grandes projetos de servidores RISC e mainframe ao longo do ano contribuíram para inflar o mercado?, explica Reinaldo Roveri, analista de servidores da consultoria IDC Brasil. Ainda de acordo com o IDC, o preço médio dos servidores padrão X86 sofreu um pequeno aumento devido à migração de sistemas tais como banco de dados e ERP, aplicações técnicas, Web e outros, para este tipo de plataforma. A renovação de versões de aplicativos e softwares de infra-estrutura também contribuiu para investimentos em servidores Intel/AMD com maior performance e, conseqüentemente, maior preço médio. Análises de demanda da IDC mostram que as vendas de servidores Intel e AMD (que representam mais de 90% do mercado em termos de unidades) devem continuar aquecidas em 2006. O mercado caminha nos próximos anos para infra-estruturas cada vez mais padronizadas e sistemas mais portáveis, visando simplificar o gerenciamento e reduzir os custos de operação. O barateamento de servidores com arquitetura blade e processadores multi-núcleos de baixo custo também estimularão a implementação de sistemas virtualizados, que ainda estão em fase embrionária no mercado nacional.