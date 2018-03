Cresce movimento de veículos nas rodovias de SP

Na rodovia Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior, há tráfego intenso entre os quilômetros 61 e 58, na pista sentido sul, na cidade de Jundiaí, de acordo com a concessionária CCR AutoBAn. Na Presidente Dutra, entre Rio de Janeiro e São Paulo, há excesso de veículos entre os quilômetros 205 e 208, na cidade de Arujá, a cerca de 43 quilômetros da capital paulista, de acordo com a CCR NovaDutra.

Na Fernão Dias, que liga as cidades de Contagem (MG) e Guarulhos (SP), um acidente provocou lentidão do quilômetro 524 ao 522, no sentido Minas Gerais. Além disso, também há tráfego lento dos quilômetros 52 ao 57, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos, segundo a Arteris. Na Régis Bittencourt, entre São Paulo e Curitiba, a Arteris informou que há lentidão entre os quilômetros 285 e 280, no sentido São Paulo.

Já no sistema Castello Branco-Raposo Tavares, que liga São Paulo ao oeste paulista, não há pontos de lentidão, segundo a CCR ViaOeste.