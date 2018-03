Cresce número de mortes em avenidas fora do centro de SP

A situação foi pior na Estrada do M?Boi Mirim, na zona sul, onde houve aumento de 33% nas mortes, de 15 para 20. As principais vítimas foram os pedestres: 9. Também morreram cinco motoristas ou passageiros e seis motociclistas. Na liderança, seguem as Marginais do Tietê (com 49 mortes, ante 56 em 2011) e do Pinheiros (com 27 mortes, ante 24 em 2011). A Radial Leste está em oitavo lugar no ranking das dez mais perigosas e a M?Boi, em terceiro. Outras avenidas da listagem são a Senador Teotônio Vilela, na zona sul, em quarto lugar, e a Jacu-Pêssego, na zona leste, na quinta colocação. O número total de vítimas em acidentes fatais em 2012 foi de 1.231 - em 2011 foram 1.365.

Mulheres

O relatório de acidentes fatais também mostra que a proporção de mulheres mortas no trânsito paulistano subiu de 18,% das vítimas em 2011 para 20,7% em 2012. Em nota, a CET diz que, "como há uma certa aleatoriedade nos fenômenos estatísticos, é arriscado afirmar que as mortes de mulheres vêm aumentando". O órgão informou que, para reduzir o número de mortes e acidentes, intensificou a fiscalização e ações educativas". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.