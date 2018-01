Cresce o ataque a servidores corporativos Segundo levantamento feito por consultores da empresa de segurança Internet Security Systems (ISS), cresce o número de falhas de segurança em servidores corporativos. Apenas no último mês de agosto, foram descobertas 618 ocorrências, o que representa um aumento de 26% em relação ao mesmo período de 2005. Embora os números de setembro ainda não tenham sido divulgados, a tendência, de acordo com a ISS, é que este cenário continue evoluindo até o final do ano. Dentre as vulnerabilidades descobertas, mais de 89% são de exploração remota. A empresa também indica um aumento nos ataques iniciados nos servidores corporativos e pede atenção à defesa da infra-estrutura da web e da rede interna. Segundo a companhia, outra diferença em relação ao passado é que, hoje,os responsáveis pelos ataques são invasores profissionais. Outra tendência apontada pelos pesquisadores é o aumento das vulnerabilidades no compartilhamento de arquivos de som, vídeo e imagem. Apesar de amplamente utilizados, conteúdos desta natureza nem sempre são confiáveis. Em 2005 e 2006 as brechas de segurança contidas nesses formatos chegaram ao nível de pragas, já que abrir ou não o documento depende apenas do usuário.