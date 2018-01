Cresce o consumo de pornografia online no Reino Unido O Reino Unido é hoje um dos mercados mais promissores para a venda online de conteúdo adulto, segundo revelou estudo da empresa de pesquisas Nielsen NetRatings. Segundo um levantamento da empresa, mais de 9 milhões de internautas homens (40% da população masculina) visitaram sites pornôs no ano passado, contra apenas 2 milhões de usuários em 2000 (estimativa). E as mulheres, como público, não ficam de fora: são 1,5 milhão de usuárias, cifra pequena em relação ao número de homens, mas com um crescimento de 30% nos últimos doze meses. O estudo também revelou que mais da metade de todas as crianças também teve acesso a conteúdo adulto, o que equivale a 7 milhões de usuários. Ainda segundo a Nielsen, buscas usando a palavra ´porn´ (pornô, em inglês) fazem do termo o mais usado entre os países de língua inglesa. Segundo estimativas, a indústria britânica de conteúdo adulto movimenta cerca de 1 bilhão de libras por ano (US$ 1,85 bilhão), enquanto a indústria mundial de pornografia online tem valor estimado em US$ 37,2 bilhões (superior ao produto interno bruto de países como a Eslováquia - US$ 32 bilhões/ano).