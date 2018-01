Cresce o uso de dispositivos móveis no acesso à Web É cada vez mais comum o uso de celulares para acessar dados na internet, segundo revelou a mais recente edição do estudo ´Face of the Web´, realizada pela empresa de pesquisas Ipsos Insight. De acordo com levantamento, o crescimento da telefonia celular em todo o mundo no ano passado, aliado às novas tecnologias de transmissão de dados está contribuindo para a popularização do acesso móvel: um em cada quatro adultos navega na internet por meio de browsers em celulares, dobrando a taxa de uso na comparação com 2003. De acordo com a Ipsos, isso é mais visível em mercados mais maduros como no Reino Unido, França e Japão. A exceção está em mercados como nos EUA e Canadá, onde o acesso móvel por redes sem fio ainda predomina, reforçando a posição de notebooks como principal meio de acesso a dados. Em todo o mundo, no entanto, apenas 28% dos usuários de telefones acessa a internet por meio de um telefone celular, contra apenas 25% em 2004. Migração Para os analistas do Ipsos, o uso do acesso móvel a dados deve se popularizar daqui para frente, conforme mais e mais aplicações sejam complementadas com versões para acesso em celulares, incluindo aí serviços de localização ou ativados por voz, por conta da conveniência e pela maior velocidade das redes.