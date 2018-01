Cresce para 58,5% domínio do Google em buscas na internet

O Google registrou um de seus maiores avanços mensais no mercado norte-americano de buscas na web em outubro, reforçando os ganhos consistentes de participação que vem obtendo nos dois últimos anos, de acordo com dados setoriais. O grupo de pesquisa de mercado comScore informou que os principais endereços de buscas na Web do Google capturaram 58,5% do mercado norte-americano de pesquisas feitas por internautas em outubro, ante 57% em setembro. Os cinco maiores provedores de serviços de buscas na internet registraram todos altas de pelo menos 5% no número de buscas que realizaram em outubro. O Yahoo ficou com o segundo posto, atrás do Google, seguido pela Microsoft, pela Ask.com, da IAC/InterActiveCorp, e pela rede de sites da Time Warner, entre os quais o portal America Online. "Todos estão registrando alta no número de buscas realizadas, mas o Google vem obtendo participação desproporcional", disse Andrew Lipsman, porta-voz da comScore, em entrevista por telefone. Os sites do Yahoo ficaram com 22,9% do mercado norte-americano, com queda de 0,8% ante setembro; a Microsoft caiu de 10,3% para 9,7%. A Ask.com ficou estacionada em 4,7%, e a rede de sites da Time Warner teve 0,1% de queda, e detinha 4,2% do mercado. As ações do Google subiram em mais de 3%, para um pico próximo dos US$ 670, antes de se acomodarem em US$ 666,51 no pregão da Nasdaq, com alta de 2,8%, na quarta-feira, 21. As ações do Yahoo caíram em 3,1%, para US$ 25,87, enquanto as da Microsoft perderam meio ponto percentual, cotadas a US$ 34,39. Na terça-feira, 20, a corretora Credit Suisse estipulou meta de preço de US$ 900 para as ações do Google, um novo recorde em Wall Street, argumentando que a líder da internet está a caminho de monopolizar o mercado de buscas. "Acreditamos que as buscas sejam um setor em que é natural existir monopólio, e antecipamos que, com o tempo, o Google continuará a conquistar mercado, até que atinja efetivamente os 100%", afirmou Heath Terry, analista do Credit Suisse, em nota de pesquisa aos investidores.