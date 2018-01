Crescem as ameaças à liberdade na internet Iniciativas de controle da internet aumentam em todo o mundo. A OpenNet Initiative – uma parceria entre a Universidade de Toronto, Harvard, Cambridge e Oxford – identificou que pelo menos 24 países bloqueiam, de alguma forma, conteúdo da internet considerado inadequado para sua população. O repórter do ESTADO Renato Cruz esteve em evento sobre o assunto na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e conta mais no caderno Economia&Negócios de hoje. De acordo com a pesquisa Freedom of the Press, o Brasil é considerado parcialmente livre, pois mesmo com as garantias constitucionais de liberdade de expressão e de imprensa, tem havido decisões judiciais que punem a divulgação de notícias contra políticos e pressões de grupos criminosos contra a imprensa. Pedro Dória, colunista do Link, considera que a maior riqueza do século 21 é a informação. Em 2006, o assunto foi colocado sob o holofote no Senado norte-americano. Na ocasião, foi discutido o direito de os provedores que fornecem conexão com a internet bloquearem ou não sites que não sejam seus parceiros. Leia a matéria "Neutralidade da internet em risco". O Link conversou com o presidente da Corporação da Internet para Nomes e Números Designados (Icann),Paul Twomey,considerado um dos maiores "chefões" da internet no planeta . A organização que ele preside é a responsável pelo estabelece as regras mundiais para o uso de domínios – aquelas terminações que digitamos no endereço de um site, como ".com" e ".org" – e também define os parâmetros técnicos que permitem que um computador converse com outro em um ponto distante do planeta.Em entrevista, ele jura que não controla a internet.