Crescem as especulações em torno do "Projeto Origami" da Microsoft Nos últimos dias os blogs de tecnologia ao redor do globo tem falado intensamente do "Origami Project". Todo o estardalhaço em torno dessa especulação convergem para o que deve ser um novo tipo de computador portátil criado pela Microsoft e que deve congregar funcionalidades multimídia avançadas com a portabilidade. Informações reais são escassas, mas uma visita ao site do projeto promete novidades para esta quinta, dia 2. Os detalhes que "vazaram" até agora escassos e difusos: o produto deve ter tela sensível a toque, acesso a redes Wi-Fi, deve tocar música, vídeos e jogos. Um vídeo hospedado no portal de vídeos You Tube só acrescenta mais especulação. A Microsoft dos EUA já teria afirmado que o vídeo não reflete o status atual do projeto e que foi criado um ano atrás. Alguns blogueiros da área de tecnologia apontam para acordos entre a Microsoft e a fabricante de processadores Transmeta, que é conhecida por fabricar chips com baixo consumo de energia (ideais para computadores móveis) e de um protótipo mostrado no ano passado em uma convenção da Microsoft para engenheiros.