Crescem as vendas online da 'sexta negra' dos EUA

As vendas pela Internet saltaram na "Black Friday", ou "sexta-feira negra", dia seguinte ao feriado de Ação de Graças e tradicionalmente forte para o varejo dos Estados Unidos. Neste ano, consumidores buscaram principalmente por eletrônicos como o videogame Wii e os aparelhos iPhone e iPod Touch, da Apple, de acordo com os sites eBay e Amazon.com. Tanto a Amazon.com quanto o eBay tinham previsto uma temporada de festas mais fraca este ano, em meio a um momento em que consumidores cortam gastos por causa da desaceleração econômica. Mas os compradores nos Estados Unidos estão explorando a Internet e as lojas online em busca dos melhores preços nesta temporada diante da pior crise econômica desde a Grande Depressão. O PayPal, serviço de pagamentos online do eBay, registrou alta de 34 por cento nas transações realizadas nesta sexta-feira negra que em relação ao verificado há um ano, informou o eBay no sábado. O serviço viu as vendas subirem 26 por cento na sexta-feira negra, dia que tradicionalmente dá início à temporada de compras de fim de ano nos Estados Unidos. O PayPal informou que o números de vendas da empresa representam 12 por cento de todo o comércio eletrônico nos Estados Unidos. A sexta-feira negra é conhecida como o dia em que consumidores enchem lojas de shoppings centers. Enquanto isso, um maior tráfego de internautas é esperado a partir da segunda-feira, apelidada de "Cyber Monday". Nesse dia, consumidores usam conexões mais rápidas em escritórios para fazer compras. As vendas pela Web durante a temporada de final de ano nos Estados Unidos devem ficar estáveis em cerca de 29 bilhões de dólares este ano, de acordo com a empresa de monitoramento comScore. A Amazon.com informou que o iPod Touch, da Apple, foi o produto de maior venda na manhã de sexta-feira, seguido pela câmera PowerShot, da Canon. O console Wii e o jogo Wii Fit foram os líderes de vendas na categoria videogames, enquanto o Tag Reading System, da LeapFrog, foi o brinquedo de maior venda. Os produto mais procurado no eBay foi o Wii, da Nintendo, sendo que 3.171 dos aparelhos foram vendidos no site.