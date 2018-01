Crescem pedidos de dados ao Google

O Brasil foi o sexto no ranking, com 1.211 solicitações - 66% delas foram atendidas de forma parcial ou integral. No segundo semestre de 2009, o País havia ficado com o primeiro lugar, com 3.663 solicitações.

Os Estados Unidos, com 8.438 pedidos, estão no topo da lista desde o primeiro semestre de 2010. Esse tipo de ação é mais frequente por lá devido a recursos legais de notificação extrajudicial, ou seja, sem envolver a Justiça. Segundo o relatório, 68 % das solicitações dos Estados Unidos no último semestre foram feitas dessa forma, e apenas 22% delas decorrem de pedidos judiciais.

"Esperamos que mais empresas e governos se juntem a nós neste esforço de divulgação de dados similares", disse a empresa em seu blog.

Por enquanto, apenas o Twitter liberou um relatório de transparência do tipo. Na semana passada, dezenas de organizações de ativistas e jornalistas publicaram uma carta aberta solicitando uma iniciativa parecida do Skype.

Anna Carolina Papp

carol.papp@estadao.com