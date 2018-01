Crescem rumores de que Microsoft terá rival do iPod Os boatos de que a Microsoft terá um tocador digital para concorrer com a linha iPod, da Apple, nunca estiveram tão fortes. Nesta semana, uma matéria publicada pela agência Bloomberg trouxe o assunto de novo à tona, dando a entender que a empresa terá um tocador pronto para disputar espaço no concorrido mercado de tocadores de MP3 para as vendas de Natal, ainda em 2006. Entre as novidades do tocador, ainda segundo a Bloomberg, estaria a capacidade de baixar músicas sem depender de um computador. No caso, o aparelho funcionaria de forma semelhante ao MusicGremlin, anunciando aqui no Estadão, sendo capaz de baixar músicas direto da Web quando dentro do alcance de uma rede Wi-Fi. Outra novidade seria um serviço de venda de músicas, para enfraquecer o domínio da loja virtual Itunes. Para estabelecer um canal bem sucedido, a Microsoft contratou o executivo Chris Stephenson, conhecido na indústria musical, para negociar contratos com as gravadoras. Já o design e concepção do tocador ficaria a cargo do vice-presidente da divisão responsável pelo Xbox, J Allard. De acordo com levantamentos feitos no mercado norte-americano, o iPod é o tocador favorito entre os fãs de música digital, com cerca de 77% de um mercado avaliado em US$ 4 bilhões/ano, segundo a empresa de pesquisas NPD Group.