Crescimento da web impulsiona lucro da Sun Microsystems

Uma alta inesperada no movimento em sites como YouTube e Facebook ajudará a estimular o crescimento da receita da Sun Microsystems nos próximos anos, afirmaram executivos da empresa nesta quinta-feira, 6. "Na internet, vemos oportunidades ilimitadas", disse Juan Carlos Soto, vice-presidente de marketing da Sun, em entrevista à Reuters, durante visita a Tel Aviv. "O conteúdo de mídia mais sofisticado requer grande capacidade de computação e armazenagem." A despeito de sua popularidade, boa parte do mundo ainda não está conectada à internet, embora os índices de crescimento pareçam propensos a disparar em áreas como Índia, China, Oriente Médio e Leste Europeu ao longo dos próximos anos. Conforme a demanda crescer, aumentará à necessidade de banda, servidores e armazenagem, segundo Soto, que acrescentou que boa parte da futura navegação na internet será feita sem fio. "Mais pessoas se conectarão com a internet por meio de um aparelho semelhante a um celular do que por um computador pessoal", ele afirmou, apontando que a maioria dos aparelhos móveis já emprega o software Java, da Sun, parcialmente desenvolvido no centro de pesquisa da empresa em Israel. A Sun, terceira maior fabricante de servidores para empresas, concorre com rivais de maior porte, como a International Business Machines e a Hewlett-Packard, pela venda de servidores e sistemas de armazenagem de dados. Soto disse esperar que a Sun eleve sua participação de 13% no mercado mundial de servidores, mas não apresentou previsão específica. Ele afirmou que os gastos com servidores e armazenagem estavam em alta, em proporção ao crescimento das conexões de rede. As empresas do setor biológico estão investindo em computadores para gerar modelos simulados mais efetivos para remédios, e as montadoras de automóveis querem melhorar suas simulações de acidentes, disse. "Há muito mais demanda por capacidade de computação." Boaz Yehuda, gerente nacional da Sun em Israel, disse que os setores de defesa e segurança interna também vêm gerando crescimento. Ele apontou que número crescente de aeroportos estão usando câmeras que transmitem imagens por Protocolo de Internet (IP).