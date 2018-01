Crescimento do lucro do Google pode perder força, diz jornal A expansão do lucro do Google, que tem sido espetacular até agora, pode atingir em breve um obstáculo, publicou o Wall Street Journal em seu site, nesta segunda-feira. A receita com juros, o dinheiro que a gigante da Internet gera ao investir seus mais de US$ 10 bilhões em títulos do governo, não deve crescer no mesmo ritmo que no ano passado, segundo o jornal. A renda com juros começou a saltar no último trimestre do ano passado, depois que o caixa do Google cresceu após a empresa levantar bilhões de dólares em duas grandes ofertas de ações. Representantes do Google não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.