Criação de nove reservas estão parados na Casa Civil

A Casa Civil, que medeia os processos, afirma que esses três casos estão sob avaliação de Minas e Energia e Meio Ambiente. "Os processos começaram a parar na Casa Civil de uns dois anos para cá?, diz Cláudio Maretti, da ONG WWF-Brasil. Só esses nove processos somam mais de 1,2 milhão de hectares. A decisão de criar ou não uma unidade de conservação é do presidente da República, que deve considerar tanto a importância biológica e social - determinada por estudos do Ministério do Meio Ambiente - como as implicações econômicas. Porém, para Maretti, a demora na definição é ?criminosa?. ?O MME pode interromper o processo. Mas é preciso considerar as consequências sociais e ambientais dessa decisão.?

A história do processo da Resex Renascer tem mais de dez anos. Região rica em bauxita, ela foi recortada de outra Resex, a Verde para Sempre, essa sim criada em 2004. A Renascer não saiu do papel, mas foi exposta como área rica em recursos naturais. Com a situação indefinida, a população ficou à mercê da ação de pessoas interessadas nas terras e a região, da exploração sem critérios socioambientais, explica o procurador Felício Pontes Junior, que atua no Ministério Público Federal em Belém. ?Essas pessoas são extremamente vulneráveis em áreas extremamente ricas em biodiversidade.?

Além disso, sem a criação da unidade de conservação, a população tradicional não obtém o documento da terra e, portanto, não pode pedir financiamento para suas atividades. ?Os moradores da Renascer veem seus vizinhos da Verde para Sempre com acesso a seu primeiro crédito financeiro e eles sem nada?, diz Pontes. Para o procurador, a disputa entre preservação e exploração é incoerente, pois é possível trabalhar com ambas na área. ?A luta é mais política do que jurídica.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.