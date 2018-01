Criador da internet pede distinção entre rumor e ciência

O criador de internet, Tim Berners-Lee, advertiu nesta segunda-feira, 15, sobre a necessidade de separar na rede os simples rumores do que é ciência, assim como a respeito do perigo de certas seitas utilizarem a rede mundial de computadores para propagar suas idéias. Em declarações à BBC, Berners-Lee expressou sua crescente preocupação com a forma como se está abusando da rede para divulgar informações que não são verdadeiras. O cientista britânico fez esta declaração antes de anunciar a criação de uma fundação - a World Wide Web Foundation, à qual também contribuiu e que se dedicará, entre outras coisas, a examinar a confiabilidade dos portais da internet. A fundação dará sua aprovação àqueles portais que demonstrarem ser fontes de informação confiáveis. Berners-Lee está preocupado com os rumores alarmistas e nada científicos de que o Grande Colisor de Hadrons (LHC, na sigla em inglês), da Organização Européia para a Pesquisa Nuclear (Cern, na sigla em francês), pudesse gerar buracos negros que engoliriam a Terra. Ele disse à emissora pública britânica que precisa haver sistemas que confiram aos sites da internet uma marca de credibilidade. Berners-Lee alertou também sobre o perigo de propagação através da rede do pensamento de seitas que talvez sejam minoritárias, mas que podem encontrar na internet a fórmula para ganhar credibilidade da qual necessitam. Ele explicou que não defende a pontuação para as páginas da internet porque, assim como as pessoas, isso pode mudar e acrescentou que farão falta diferentes mecanismos para comprovar sua confiabilidade. Além de examinar a confiabilidade dos portais, a World Wide Web Foundation tentará melhorar o acesso à rede, que atualmente se limita a 20% da população do mundo. Berners-Lee explicou que a nova fundação estudará a forma de facilitar sua conectividade com a telefonia celular, o que permitirá a extensão de seu uso na África e em outras regiões do mundo em desenvolvimento. A organização também pretende ver como as pessoas que não sabem ler nem escrever podem se beneficiar eventualmente das vantagens da internet.