Criador da Wikipedia lança buscador "aberto"

Quando Jimmy Wales fundou a Wikipedia em 2001 e chamou o site, que na época continha somente uns poucos itens, de enciclopédia livre, pouca gente o levou a sério. Hoje em dia, com mais de 2 milhões de verbetes só em inglês, a Wikipedia é uma importante referência para milhões de usuários da internet, embora nem sempre seja confiável. A expectativa de Wales é que seu novo mecanismo de pesquisa, o Wikia Search, do qual uma versão preliminar foi disponibilizada para o público na segunda-feira passada no endereço www.wikia.com, siga uma trajetória semelhante. "Queremos deixar bem claro que, quando as pessoas nos acessam e fazem pesquisas, não devem esperar encontrar um exterminador do Google", disse Wales. Em vez disso, as pessoas que usam o mecanismo de busca Wikia devem compreender que estão participantes dos estágios iniciais de um projeto para construir "um mecanismo de busca da qualidade do Google", disse Wales. Como acontece com a Wikipedia, Wales planeja confiar em um modelo "wiki", que conta com a colaboração e coletiva voluntária das pessoas, para aperfeiçoar o mecanismo de busca Wikia. O serviço classifica as páginas com base num algoritmo relativamente simples. Os usuários poderão e serão encorajados a classificar os resultados da pesquisa por qualidade e pertinência. O Wikia assim incorpora gradualmente esse feedback às suas classificações das página da web para oferecer respostas cada vez mais úteis às perguntas das pessoas. Como outros mecanismos e busca e sites que dependem da chamado "sabedoria das multidões", o mecanismo de busca Wikia tende a ser suscetível a pessoas que tentam "enganar" o sistema, por exemplo procurando elevar a classificação do seu próprio site . Wales disse que a Wikia tentará "impedi-los, proibi-los, apagar seu material", exatamente como fazem outros projetos wiki. A Wikia, uma empresa independente com fins lucrativos da Wikiamedia Foundation, que opera a Wikipedia, planeja ganhar dinheiro vendendo anúncios. A empresa, que também opera sites wiki sobre dezenas de assuntos, já arrecadou US$ 14 milhões, dos quais US$ 10 milhões do Amazon. Para Wales, um dos fundadores da Wikia, o projeto é tanto um negócio como uma causa. À medida que mais pessoas vão confiando nos mecanismos de busca, empresas como Google, Yahoo e Microsoft têm se transformado na porta de entrada para as informações do mundo. No entanto, pouco se sabe sobre de que forma elas selecionam determinados sites em detrimento de outros, acrescentou ele. "Creio que não é saudável para os cidadãos do mundo o fato de que tantas das nossas informações sejam controladas por um número tão pequenos de participantes, por detrás de portas fechadas", comentou ele. "Não temos capacidade para entender nem para influenciar esse processo". O mecanismo de busca Wikia será um projeto de fonte aberta, cujo código de programação e os dados estarão disponíveis para todos, disse ele. Dezenas de empresa já tentaram oferecer alternativas aos grandes mecanismos de busca e, até agora, nenhuma conseguiu atrair um público de bom tamanho. "Só depois de um certo período de tempo é que saberemos o poder que a Wikia pode ou não exercer", disse Gray Price, diretor de informações online da Ask.com, o quarto mecanismo de busca em importância, depois do Google, Yahoo e Microsoft. "A Wikia enfrenta muitos testes, entre eles a manipulação", disse ele, considerando este aspecto "uma verdadeira preocupação para a Wikia".