Criador de site pornográfico pega prisão perpétua na China Chen Hui, de 28 anos, criador do maior portal de internet pornográfico chinês, foi condenado à prisão perpétua por "beneficiar-se de difusão de pornografia", informou imprensa local nesta quinta-feira. Além de Chen, o Tribunal Intermediário de Taiyuan, capital da província de Shanxi, condenou oito cúmplices dele, quase todos com idades em torno de 20 anos, a penas de 13 meses a 10 anos de prisão. Segundo o jornal Beijing Times, a polícia encontrou US$ 25 mil em contas bancárias chinesas dos nove condenados. Mas é difícil saber o lucro total da rede, já que a maior parte do dinheiro foi gasta ou depositada em bancos estrangeiros. Chen abriu seu primeiro site "Verão Pornográfico" em 2004, após alugar um servidor nos Estados Unidos. Depois lançou mais três, também com servidores no exterior. No início, os quatro aceitaram 200 mil membros gratuitamente. Depois, estabeleceram uma taxa mensal de US$ 25 a 33 e uma ´VIP´ de US$ 500. Em outubro de 2005, quando foi fechado, o portal tinha 600 mil membros, distribuía mais de 9 milhões de imagens, vídeos e artigos pornográficos, e recebia mais de 11 milhões de visitas. A China tem cerca de 130 milhões de internautas, atrás apenas dos EUA (198 milhões). O governo iniciou uma campanha contra a difusão de conteúdos pornográficos e violentos na internet. Mas, segundo grupos de defesa da liberdade de expressão, a iniciativa é um pretexto para eliminar também conteúdos políticos.