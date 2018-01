Criador do game personifica o jeito ‘hardcore’ de ser Suda Goichi, também conhecido como Suda 51 (go e ichi são respectivamente os números cinco e um em japonês), é um dos mais renomados talentos da nova indústria de jogos eletrônicos do Japão. Suda chegou a trabalhar numa funerária enquanto esperava uma vaga para trabalhar em uma empresa japonesa de games. No início da década de 1990, ele largou o emprego e finalmente conseguiu se dedicar aos jogos, programando e desenhando games para o console Super Nintendo. Em 1998 ele conquistou a independência ao fundar seu estúdio, o Grasshopper Manufacturer. Graças a ele Suda fez seu nome no Japão. Ele só veio a estourar no Ocidente em 2005, com o polêmico Killer 7. O game, lançado para GameCube e PS2, contava a história de um assassino serial esquizofrênico que tem sua psiquê dividida em sete personalidades distintas, cada uma com uma habilidade letal. Para promover o game, Suda chegou a dar entrevistas usando uma máscara de luta livre. Recheados de referências pop, os games de Suda 51 são conhecidos pelos roteiros densos e intrincados, além das fortes cenas de violência. A trilha sonora de seus jogos sempre tem papel fundamental na composição da atmosfera e do clímax de sua narrativa. Suda 51 é muito bem relacionado com outras lendas do entretenimento eletrônico, como Shigeru Miyamoto, cérebro da Nintendo, e Hideo Kojima, o gênio responsável por Metal Gear e Zone of the Enders. O próximo projeto de Suda 51 será em colaboração com Kojima e será iniciado assim que Metal Gear Solid 4: The Guns of The Patriots, esperado game para PlayStation 3, for lançado. J.A.