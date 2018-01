Criador do site Orkut dará palestra em São Paulo O engenheiro de software Orkut Buyukkokten, criador do site de relacionamentos Orkut, ligado ao Google, estará em São Paulo na próxima semana participando do evento Marketing Show, iniciativa da revista Consumidor Moderno, que acontece nos dias 3 e 4 de abril, no hotel Transamérica. Buyukkoten, que desenvolveu o Orkut como um projeto pessoal em meio a seu trabalho dentro da gigante de pesquisas Google, fará uma apresentação com o tema "O espetáculo da convergência - a fórmula de sucesso de marketing na era da convergência de mídias e tecnologia", no dia 4, quarta-feira. O evento Marketing Show tratará de relacionamento com o cliente, envolvendo estratégias, tecnologias e casos de sucesso. O site de relacionamentos Orkut, lançado em janeiro de 2004, é a referência em sites de comunidades no Brasil, que responde por 56% dos usuários do site. Inscrições para o evento Marketing Show podem ser feitas no site do evento.