Criadores de suínos e Serra almoçam amanhã, diz APCS O presidente da Associação Paulista dos Criadores de Suínos (APCS), Valdomiro Ferreira Júnior, informou na noite de hoje que o almoço com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), no qual será oferecido carne de porco para comprovar a sanidade do produto, será amanhã, às 13 horas, no restaurante Varanda Grill, em São Paulo. "O governador vai saborear alguns cortes de carne suína e fazer um pronunciamento", disse Ferreira Júnior.