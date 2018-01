Criadores do Skype distribuirão TV pela Web Primeiro eles criaram o Kazaa, ferramenta de troca de arquivos pela internet. Que venderam para a Sharman Networks, embolsando uma pequena fortuna no processo. Depois, eles criaram o Skype, popular software de VoIP, que foi vendido mais tarde para o site de leilões online eBay pela bagatela de US$ 2,6 bilhões. Nova fortuna no bolso, bastava sossegar e curtir a vida, certo? Não foi essa a resposta dos desenvolvedores Niklas Zennstrom e Janus Friis, que estão usando o princípio de ferramentas distribuídas (base do Kazaa e do Skype) para a distribuição de arquivos de vídeo pela Web. O chamado "Venice Project" (Projeto Veneza), que já está empregando várias equipes de programadores distribuídas nos EUA e Europa, quer fazer com o vídeo, o que o Kazaa fez com a música: facilitar a distribuição de filmes e outros conteúdos pela internet. A plataforma, ainda em desenvolvimento, poderá ser usada também para distribuir conteúdo da TV pela Web. Segundo artigo publicado na revista Business Week, redes de TV nos EUA já teriam demonstrado interesse na aplicação, e não está descartado um hipotético aporte de capital por parte do eBay no projeto. Distribuição O Projeto Veneza vem a público em um momento de inflexão para os estúdios de cinema e redes de TV, que se debruçam sobre diversas novas iniciativas de distribuição de vídeo, em busca de novos caminhos para a distribuição e venda de seus acervos. É esta demanda que tem chamado a atenção para serviços como o portal YouTube, a loja virtual iTunes, que começou a vender episódios de seriados antigos na internet, além de inúmeros outros sites onde é possível comprar e baixar filmes, legalmente, pela internet. O próprio Skype, aliás, já demonstrou a viabilidade de distribuir programação televisiva ao vivo, pela internet, por meio de seu recurso integrado de videoconferências. Contudo, ainda não há previsão para um anúncio oficial das ferramentas ou como funcionará a plataforma do Projeto Veneza.