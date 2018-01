Criadores do vírus Zotob são condenados no Marrocos Dois marroquinos foram sentenciados à prisão por conta da criação do vírus de computador Zotob, que atacou várias redes de computador norte-americanas no ano passado. A informação partiu de uma corte oficial daquele país e que divulgou a novidade na última quarta-feira. O estudante de ciências Farid Essebar, 19, e seu amigo Achraf Bahloul, foram sentenciados na terça-feira, na corte de Sale, próximo à capital Rabat, segundo informou a oficial Maria Regregui à Associated Press. Eles foram condenados a dois anos e um ano de prisão, respectivamente. O worm Zotob, liberado em agosto de 2005, atingiu computadores que usavam sistemas operacionais da Microsoft. O vírus perturbou o funcionamento de diversas empresas e agências de notícias, incluindo a Associated Press, além das redes, ABC, CNN, além do jornal The New York Times; bem como companhias como a fabricante Caterpillar e o departamento de alfândega e imigração dos EUA. Os advogados dos autores do vírus pretende apelar da sentença, embora ainda não se saiba quando, afirmou Regregui.