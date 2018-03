Criança de 3 anos cai do 4º andar de prédio no Brás O menino M.M.F, de 3 anos, está internado em estado grave desde as 15h de ontem no Hospital do Servidor Público Municipal (PS Vergueiro), após cair do quarto andar de um edifício na Rua Azevedo Júnior, no Brás, região centro-leste da capital paulista. A mãe do menino, Jaqueline de Magalhães, de 22 anos, prestou depoimento no 08º Distrito Policial, do Belenzinho, e disse ao delegado que ela limpava a sacada quando a porta que dá para a sala bateu, deixando a jovem trancada, pois só havia maçaneta por dentro. A jovem disse que, depois de algum tempo, conseguiu sair da sacada e, por não ouvir mais o barulho do filho, foi até o cômodo ao lado, onde o deixara. Ao entrar no cômodo percebeu que o menino havia caído, pois teria se debruçado na janela. O garoto, inconsciente, segue internado entre a vida e a morte no PS Vergueiro. O delegado Rui Diogo da Silva, plantonista da delegacia do Belenzinho, registrou boletim de lesão corporal culposa e vai investigar se a história relatada pela mãe é verídica.