Criança de 6 anos é encontrada morta em carro no Rio O garoto Luiz Fernando Auxiliador Custódio, de 6 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira, 26, dentro de um carro estacionado na Ladeira Saint Roman, principal acesso ao morro ao morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana (zona sul do Rio). O corpo do menino, que não tinha marcas aparentes de violência, estava no banco de trás de um Vectra, que tinha as portas trancadas.