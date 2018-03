Criança de quatro anos cai do 8º andar de prédio em SP Uma criança de quatro anos caiu do 8º andar de um prédio na rua 22 de Agosto, na amanhã desta quarta-feira, 19, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Ela fraturou as pernas, teve parada cardiorrespiratória e ferimentos no rosto. O estado é grave, segundo informações do Hospital das Clínicas. Ainda não se sabe o sexo da criança.