Criança é detida em laboratório de drogas em SP Um menino de 5 anos foi detido em um imóvel que servia como um laboratório de drogas, no Jardim Danfer, zona leste da capital paulista. Foram apreendidos oito quilos e 852 gramas de cocaína, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima sobre a existência de um laboratório de drogas. Ao chegarem no local, avistaram uma criança brincando na garagem. Ao entrar na casa, que estava com a porta semi-aberta, a polícia encontrou a cocaína espalhada sobre a mesa e uma parte embalada em sacolas plásticas transparentes. Também foram localizadas outras substâncias e artefatos geralmente utilizados para o preparo da droga, como balanças, peneiras e microtubos, além de cartas enviadas a duas mulheres por presos de Presidente Bernardes. O menor foi liberado aos conselheiros tutelares. O pai da criança está preso.