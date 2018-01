Criança é hospitalizada após lamber rato em creche Uma menina de dois anos foi parar no hospital depois de colocar um rato morto na boca numa creche de São Roque, na região de Sorocaba. A creche, que funciona numa escola municipal de educação infantil no bairro Vila Nova, tinha passado por dedetização. A criança brincava com uma caixa de brinquedos quando apanhou o rato morto, levou à boca e o lambeu. Uma funcionária, que presenciou o ato, tirou a carcaça do animal das mãos da criança e pediu ajuda aos bombeiros.