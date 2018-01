Criança morre afogada em ônibus escolar no DF

Uma menina de seis anos morreu afogada dentro de um ônibus escolar durante um forte temporal que atingiu Ceilândia, na periferia de Brasília, na noite da última terça-feira, 8. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista tentou passar com o veículo por um ponto de alagamento, sob um viaduto localizado embaixo de uma linha de metrô, quando o carro quebrou e foi tomado pela água. Testemunhas disseram que a água chegou a dois metros de altura, cobrindo boa parte do veículo.

Giovana Moraes, de 6 anos, chegou a ser socorrida, mas os médicos constataram a morte por afogamento. Havia 25 passageiros no veículo, sendo dois adultos. A menina estava presa ao cinto de segurança e não conseguiu se desvencilhar a tempo de escapar. Um estudante, que escapou pelo teto do ônibus, ainda mergulhou de volta para tentar tirá-la do banco onde estava presa.

Das quatro crianças que permaneciam internadas, três receberam alta na manhã desta quarta-feira, 9, e uma permanece internada, com quadro estável.

Inquérito. A Polícia Civil do Distrito Federal abriu inquérito para responsabilizar o motorista Francisco Alves por homicídio culposo. O delegado da 15ª DP, em Ceilândia, Mauro Leite, disse que o motorista do ônibus deve ser indiciado porque existe a suspeita de que ele tentou atravessar a área alagada em vez de parar o ônibus, causando o acidente. Segundo relato das crianças, o condutor foi alertado para não tentar ultrapassar o ponto de alagamento.

As crianças voltavam sempre com a mesma dupla de motorista e monitor. A Secretaria de Educação do DF lamentou a tragédia e informou que está acompanhando o caso.