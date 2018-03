Criança morre ao pegar arma de padrasto PM Um menino de 5 anos morreu depois de pegar a arma do padrasto, que é policial militar, e atirar acidentalmente contra o rosto, na tarde de sábado, 8, em um sítio na região de Ponte Alta, zona sul de São Paulo. A pistola havia sido escondida pelo policial em um maleiro do guarda-roupa de um quarto. Segundo a versão contada à polícia, a família estava do lado de fora da casa quando ouviu um barulho e, em seguida, um jovem de 15 anos surgiu carregando a criança ferida. O caso será investigado pelo 25.º DP. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.