Criança morre baleada em tentativa de assalto em Recife Uma criança morreu e outras três pessoas da mesma família ficaram feridas no final da noite de ontem, numa tentativa de roubo a um carro na Cidade Universitária, zona sul da capital pernambucana. Baleado, um adolescente de 14 anos, armado com um revólver, foi detido com cinco balas disparadas e uma intacta, negou que tenha atirado contra as vítimas. Três bandidos, entre eles uma mulher e outro adolescente, seguem foragidos. A família, sendo cinco crianças e dois adultos, saía de uma festa quando o automóvel em que todos estavam foi fechado por um veículo ocupado pelos bandidos, que exigiram dinheiro, telefones celulares e jóias. Testemunhas disseram à polícia que o casal já havia entregue pertences aos ladrões quando a Polícia Militar (PM) chegou e começou a atirar no carro das vítimas. O engenheiro Márcio Malveira de Barros, de 35 anos, levou um tiro de raspão na cabeça, foi atendido no Hospital da Restauração (HR) e recebeu alta. Um dos filhos, Caio Malveira de Albuquerque, de 6 anos, foi atingido com um tiro de raspão na costela e segue internado no hospital Santa Joana. A cunhada do engenheiro, Bruna Vitória Ramos de Barros, de 11 anos, levou um tiro no rosto, foi socorrida no HR e já recebeu alta. A outra irmã, Maria Eduarda Ramos de Barros, 9 anos, que foi baleada no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu no HR. Duas crianças que escaparam sem ferimentos disseram que a mãe delas gritou para alertar aos policiais. Márcio de Barros falou também que o adolescente de 14 anos se escondeu dentro do carro da família, mas não teria atirado contra os agentes. A Secretaria de Defesa Social (SDS) abrirá sindicância para apurar o caso e não divulgou os nomes dos policiais envolvidos na ação. Eles prestaram depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPPE).