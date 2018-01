Criança morre em tentativa de resgate de preso no Rio Um menino de 8 anos morreu e uma mulher e dois policiais militares ficaram feridos durante um tiroteio na frente do Fórum de Bangu, na zona oeste do Rio, por volta das 17 horas desta quinta-feira, 31, durante uma tentativa frustrada de resgate de dois réus. Os criminosos chegaram em dois carros e tentaram invadir o Fórum, situado na Rua Doze de Fevereiro, para resgatar Alexandre Bandeira de Melo, mais conhecido como Piolho, e Vanderlan Ramos da Silva, mais conhecido como Chocolate, acusados de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas no Morro do 18, em Jacarepaguá, zona oeste da capital fluminense. Os policiais reagiram, impedindo o resgate, e a troca de tiros começou dentro do Fórum e se estendeu para fora. As vítimas caminhavam nas imediações do prédio. Os bandidos fugiram.