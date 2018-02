Criança morre em tiroteio dentro da sala de aula no Rio O menino Wesley Gilber Rodrigues, de 11 anos, morreu na manhã de hoje atingido por uma bala perdida durante tiroteio ocorrido dentro de uma sala de aula, informou a Secretaria Estadual de Saúde. O aluno estava dentro do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Rubens Gomes, em Barros Filho, no subúrbio do Rio de Janeiro, quando foi atingido no peito por um tiro. Wesley foi encaminhado pelos professores ao Hospital Estadual Carlos Chagas, onde chegou morto.