Crianças acusadas de depredar creche são ouvidas As cinco crianças com idade entre 8 e 13 anos acusadas de invadir e depredar a Creche Escola Caminho Feliz no último domingo começaram a ser ouvidas hoje pela Promotoria da Infância e Juventude de Botucatu, a 226 km de São Paulo. Elas foram levadas ao Fórum, acompanhadas dos pais, por integrantes do Conselho Tutelar. A mãe de um dos meninos disse que um garoto de 12 anos liderou a invasão. Segundo ela, as crianças queriam usar a internet da escola que funciona junto com a creche. Ainda esta semana, os garotos serão apresentados ao juizado da Vara da Infância e da Juventude que decidirá se eles responderão pela prática de atos infracionais.