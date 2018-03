Crianças de perua escolar roubada são achadas em SP As quatro crianças que estavam na perua escolar roubada por volta das 6h15 de hoje foram encontradas, segundo a Polícia Militar. Elas foram liberadas junto com um adulto um pouco depois da liberação do motorista da van e foram encontradas próximo ao local onde o veículo foi abandonado. As crianças, de acordo com a PM, foram levadas por outra perua para a escola e passam bem. Não há informações sobre como a outra perua foi avisada. Uma equipe da PM permanecia no local e o caso será registrado no 1º DP de Embu. Não há informações sobre o número de suspeitos que tomaram a perua escolar e nem sequer sobre o que foi roubado.