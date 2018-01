Crianças latino-americanas preferem internet a TV

Setenta por cento das crianças da América Latina navegam sem filtros de conteúdo pela internet, que ganhou a preferência dos adolescentes no lugar da televisão, segundo estudo divulgado nesta quarta-feira, 31. A pesquisa feita pela Universidade de Navarra e pela Telefónica é parte de um projeto que estuda os hábitos e tendências no uso de computadores dos jovens de 6 a 18 anos em seu tempo livre. Os primeiros resultados do estudo, feito em mais de 20 mil menores, revelaram que 7 em cada 10 crianças com idade entre 10 e 14 anos navega sozinha na rede e que apenas 1 em cada 10 conta com a ajuda de um filtro de conteúdo. Mais da metade dos estudantes pesquisados assegurou que preferiria passar suas horas de lazer na internet contra quase 30% que disseram optar pela televisão, o que mostra uma mudança nas tendência durante a última década. O estudo destacou também que os videogames "geram vício, isolamento e violência entre o público infantil, mas os estudantes valorizam as possibilidades de socialização" que oferecem. Com relação ao uso de telefones celulares, 81% dos entrevistados afirmaram que o usam para fazer e receber chamadas, enquanto que 74% o usa para enviar e receber mensagens de texto e 56% para jogar. Amigos virtuais Outra pesquisa divulgada nesta semana, pelo canal infantil pago Nickelodeon, mostra que a maioria das crianças brasileiras acessam a internet três vezes por semana ou mais. Cada uma delas possui em média 12 amigos virtuais. O levantamento foi realizado em dez capitais do País, com 600 crianças de 8 a 14 anos. Só participou quem tem acesso a pelo menos duas entre as seguintes tecnologias: câmera digital, videogame, internet, MP3 player, celular ou site de relacionamento. No universo pesquisado, as crianças brasileiras são as que mais acessam a internet: 86% contra 70% da média em outros 11 países. Também são as que mais usam celular (81%, sendo que 41% têm seu próprio aparelho) e está atrás só da China no ranking das que mais visitam sites de relacionamentos (67%). As crianças citaram comunidades do site Orkut. Há algumas "básicas", como "adoro chocolate", até as excêntricas, como "eu quero morar no supermercado". Cada criança tem, de acordo com o levantamento, 160 músicas no MP3 player e 850 no computador. Já CD, possui em média 36. Escutam mais música pelo computador (81%) do que pelo aparelho de som (78%) e rádio (73%). A TV é a atividade predileta. Em seguida, DVDs, música, cinema, filmes em casa, videogame, internet, sair com amigos, tempo com a família e MSN. (Com Reuters)