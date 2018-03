Crianças morrem afogadas no Rio Mogi-Guaçu Duas crianças morreram afogadas, no início de ontem,10, no Rio Mogi-Guaçu, nas imediações de Taquaral, distrito de Rincão, na região de Ribeirão Preto. O Corpo de Bombeiros, de Araraquara e São Carlos, foi acionado, mas não conseguiu localizar os corpos dos irmãos Rian, de 6 anos, e de Renata, de 13, até 19h35 deste domingo, quando as buscas foram suspensas. A operação recomeça, hoje, às 6 horas. As crianças estavam com os pais num pesqueiro, na Fazenda Lagoa Bonita, ao lado da Rodovia Tales de Oliveira Júnior, que liga São Carlos a Ribeirão Preto. O incidente ocorreu por volta de 13 horas, quando uma forte correnteza levou Rian. Renata tentou salvá-lo e também foi levada pelas águas. Um pescador que viu tudo e tentou ajudar no resgate, mas não teve sucesso. Os pais das crianças entraram em estado de choque e foram internados e sedados no Pronto-Socorro de Taquaral. Segundo informações dos bombeiros, dificilmente as crianças teriam sobrevivido por causa da forte correnteza.