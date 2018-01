'Crianças' oferecem sexo virtual no Second Life por dinheiro

Agentes da polícia britânica disfarçados investigam a ação de pedófilos no mundo virtual do Second Life. Há suspeita de que avatares em forma de crianças ofereciam sexo a outros residentes em uma ilha do Second Life chamada "Wonderland" (País das Maravilhas, em português). O lugar abrigava uma loja de roupas e shapes (corpos de avatares) que servia de ponto de encontro para pedófilos. Os abusos infantis, porém, aconteciam do lado de fora da loja. Nos fundos do terreno, e escondido por uma parede sem portas, havia um playground cheio de brinquedos e de avatares com aspecto infantil. Aparentemente, os avatares estavam apenas brincando, mas constatou-se que, ao conversar com essas "crianças digitais", elas ofereciam sexo em troca de linden dollars, a moeda usada no Second Life (que pode ser trocada por dinheiro real). Depois que o caso foi denunciado a autoridades britânicas, na última terça-feira, a "Wonderland" teve seu acesso bloqueado. O estadao.com.br tentou visitar o local, mas o teleporte foi impedido pelo sistema de navegação do Second Life. Histórico No início deste ano, o programa de TV alemão Report Mainz já havia denunciado casos de pedofilia no mundo virtual. Segundo a reportagem, com os contatos feitos no Second Life, o repórter alemão Nick Schader recebeu ofertas de pornografia infantil real de um usuário. Para tentar impedir o problema e colaborar na identificação dos pedófilos, a Linden Lab, desenvolvedora do jogo, adotou mecanismos mais severos de verificação de identidade e idade de seus usuários nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Oficialmente, não são permitidos menores de idade no grid principal do Second Life - há inclusive uma versão "teen", com restrições. Mas a regra não é seguida por parte dos usuários. A versão brasileira do programa, por exemplo, distribuída pela Kaizen Games, só avisa da proibição na área de cadastro, mas não exige documentos de comprovação. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. (Com agências internacionais)