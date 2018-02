Crianças passam dois dias presas em casa com corpo da mãe

Duas irmãs, de três e quatro anos de idade, foram resgatadas de casa pela polícia, no noroeste da Inglaterra, após passarem dois dias com o corpo da mãe, que teria morrido na sexta-feira.

Policiais chegaram à casa da família, na cidade de Wirral, na região de Merseyside, após receberem telefonemas de vizinhos que viram as crianças sentadas em uma janela no segundo andar da casa com as pernas para o lado de fora.

"As duas meninas diziam pela janela que não estavam conseguindo acordar a mãe", disse um vizinho que presenciou a chegada da polícia.

Ao entrar na propriedade, que estava com as portas trancadas, na noite de domingo, os policiais encontraram o corpo de Debbie Caldwell, de 29 anos, mãe das meninas.

Segundo um porta-voz da polícia de Merseyside, a causa da morte de Debbie Caldwell ainda não foi determinada pelos primeiros exames e deve ser conhecida quando saírem os resultados dos exames toxicológicos.

As duas crianças estão sob os cuidados de assistentes sociais e passam bem, de acordo com a polícia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.