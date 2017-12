De acordo com os bombeiros, sete quartéis, 16 viaturas e 60 militares participam da operação desde as 4h da madrugada de hoje. Eles combateram incêndios em três ônibus, um carro e dois caminhões, além do fogo dentro no prédio na área. A reintegração cumpre determinação juíza da 6ª Vara Cível da Comarca Regional do Méier, Maria Aparecida Silveira de Abreu.