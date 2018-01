Criar um link de feed para o blog é bem fácil Blogs e podcasts nem sempre têm seus feeds prontos, o que exige a criação de um link de RSS – algo bem simples. Um dos programas mais utilizados para essa tarefa é o FeedBurner (www.feedburner.com). Para usá-lo, basta preencher no campo vazio a URL de seu site (se for um podcast, clique em "I am a podcaster"). Depois, confirme o título de seu blog e o endereço do feed, que será http://feed.feedsburner.com/suapagina. Passe para os passos seguintes. Na hora de colocar o ícone de RSS em sua página, vá em "Publicar", "Serviços" e clique em "Chicklet Chooser". O FeedBurner irá exibir vários símbolos de RSS. Escolha o desejado, desça o cursor até o final da página e copie o código HTML fornecido. Vá ao seu blog e cole esse código no seu editor. Veja as dicas em Sigam-me os bons