Crie textos pelo Gtalk ou com o MSN Messenger Quem passa quase o dia inteiro em frente ao micro, seja trabalhando ou não, fatalmente acaba ficando com algum programa de mensagens instantâneas aberto o tempo inteiro. Por isso mesmo, uma maneira muito prática de atualizar o seu microblog é justamente por meio desses mensageiros eletrônicos. Twitter e Gozub fazem essa integração. O primeiro, que peca por não funcionar com o popular MSN, pode ser atualizado pelo GTalk, LiveJournal e Jabber. Para começar a escrever microposts no Twitter por meio desses programas, clique em "settings" e depois em "phone & IM". Selecione o mensageiro que será utilizado e em seguida preencha no espaço em branco o username dele. Entre na lista de contatos do programa escolhido. Note que surgiu ali um tal de "Twitter.com". Daí é só escrever para ele. No Gozub o processo é quase o mesmo (vá em "meu instant messenger"). Ele não funciona com dois mensageiros ao mesmo tempo, então opte por aquele que é mais usado: MSN, GTalk, ICQ, AIM ou Yahoo Messenger.G.M.