Crie uma rede sem fio e sem roteador

Com a oferta crescente de netbooks e notebooks com tecnologia 3G integrada é provável que você já tenha tudo o que precisa para compartilhar sua banda larga sem usar fios e nem se dê conta disso. O truque que atende pelo termo ad hoc (para este propósito, em latim) dispensa roteadores para a criação de uma rede Wi-Fi doméstica. "Minha primeira rede ad hoc ligava três computadores", conta o analista de suporte Diego Thetinski Rodrigues, 24 anos. "Fiz algumas pesquisas e me interessei por esse tipo de rede devido à sua facilidade, já que dispensam um ponto central de acesso." Ao contrário do que acontece nas redes de infraestrutura – mais disseminadas pelas instalações em casas e empresas – nas redes ad hoc os computadores enviam dados diretamente entre si e não a uma terceira peça – o ponto de acesso ou roteador – que se torna responsável pelo gerenciamento do tráfego de informações. COMPARTILHE A BANDA LARGA Para irradiar o sinal banda larga pelo ar e permitir que outros aparelhos – seja o desktop, o notebook ou consoles como o PSP e o DS (veja abaixo) – acessem à web integrada ao seu netbook ou notebook sem perder a mobilidade, abra as Propriedades de Rede do seu Windows e configure uma rede ad hoc. No Windows Vista, com apenas oito cliques é possível criar uma rede ad hoc. Já no Windows XP, o processo é um pouco mais longo e exige algumas idas e vindas no menu de rede. NO LINUX Mas não são apenas os que usam o sistema criado por Bill Gates os beneficiários possíveis de uma rede ad hoc. Usuários do Ubuntu, um dos "sabores" do Linux, também podem criar uma rede ad hoc clicando no ícone de rede sem fios no topo da tela. Uma caixa de diálogo se abrirá para que sejam preenchidos o nome da rede, o protocolo de segurança e a senha de acesso. Quem se sentir à vontade com linhas de comando, pode seguir por esse caminho. Depois de abrir a raiz do sistema, deve digitar o comando # cat /proc/net/wireless, que verifica a existência de uma placa Wi-Fi. Ativá-la e permitir o modo ad hoc com as linhas # ifconfig eth1 up e # iwconfig eth1 mode Ad-Hoc – onde eth1 é a identidade da placa na máquina. Para terminar o trabalho é preciso dar um nome e uma senha: digitando # iwconfig eth1 essid nomedarede e # iwconfig eth1 key restricted s:senha123, onde tanto nomedarede e senha123 são escolhas pessoais. As redes ad hoc são consideradas inseguras, pois é possível criá-las sem protocolos de criptografia. Também perdem em alcance: os dispositivos precisam estar a uma distância máxima de 9 metros uns dos outros.