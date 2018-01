Criei um open source de tirinhas toscas’

O designer Rafael Madeira, de 25 anos, é autor do grande hype da internet brasileira neste ano, o Cersibon (www.cersibon.blogspot.com), uma tirinha de traço infantil e com linguajar bem peculiar. A página é tão popular que Madeira criou um blog apenas para seus fãs desenharem ao estilo do Cersibon, o Cersifan (www.cersifan.blogspot.com). Ah, ele também é o responsável pelo Lulalol. Você usa o tiopês no Cersibon? Não, é uma variação do Garble. Eu já blogo desde 2001, mas vivo parando e voltando. Nessa época eu conversava no Mirc com o David e o Marcos, e a gente viu o Garble. Nós reparamos que o jeito como ele escrevia também era usado por muitas pessoas no Mirc – mas a sério! Nós fomos pegando esse português de quem não sabia escrever e o fomos mudando sistematicamente. Há uns anos nós montamos alguns fotologs e usávamos muito o Garble. O tiopês é só forma, não tem conteúdo; é um monte de frases feitas – o que faço questão de não fazer. O Cersibon é mais freestyle. Como surgiu o Cersibon? Um dia eu estava lendo umas webcomics horríveis e comentei com o Marcos que a gente devia fazer as tirinhas mais retardadas. Ele pediu uns exemplos e eu fiz uns em 30 segundos. O engraçado foi que eu mandei o material e ele não respondeu. Daí percebi que estava no caminho certo (risos). As tirinhas são feitas no Paint? Isso, com um mouse bem ruim. As caras desfiguradas no início não eram nada estilístico, só o máximo de precisão daqui. Nem imaginei que as pessoas fossem gostar – eu faço blogs há muito tempo só para botar uma idéia para fora. > O Cersifan nasceu para "oficializar" as cópias que há dele? Não dá para controlar a internet, né? Agora mantenho um mínimo de controle nas iniciativas independentes. Acho que isso também faz o Cersibon ter uma vida maior. As pessoas mandam muita coisa, desenham carinhas no estilo pra usar de avatar. Parece que acabei criando um padrão open source de tirinhas toscas. Você pode mandar um abraço para os leitores à la Cersibon? co ceatza~~ um baçso oif slfvigos +=opPRATIPo. Isso significa: com certeza, um abraço pra todos os amigos e pra ti.